Ukrainan Suomen-suurlähettiläs: Päätös Natosta kuuluu ukrainalaisille ja Nato-maille

Ukrainan Suomen-suurlähettiläs Olga Dibrova ottaa Twitterissä kantaa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikon (ps.) kommentteihin Ukrainasta ja Natosta.

– Päätös Ukrainan Nato-jäsenyydestä kuuluu Ukrainan kansalle ja Naton jäsenvaltioille, Dibrova tviittaa.

Hän on suunannut viestinsä ulkoministeri Pekka Haavistolle (vihr.), tasavallan presidentin kanslialle ja eduskunnan puhemies Matti Vanhaselle.

Dibrova on jakanut viestinsä saatteeksi Mika Niikon tviitin. Siinä Niikko selittää aiempaa arvostelua kerännyttä lausuntoaan.

– Täsmennys – Toki olen sitä mieltä että jokainen itsenäinen valtio on vapaa hakemaan Nato-jäsenyyttä. Tällä hetkellä Ukrainan Nato-jäsenyys ei ymmärtääkseni ole realistinen. Jännitteiden lieventämiseksi vuoropuhelun jatkaminen ja uhittelun vähentäminen on tärkeää, Niikko sanoi.

Niikko herätti aiemmin huomiota toteamalla Twitter-keskustelussa, että ”nyt pitäisi sitten [Ranskan presidentti Emmanuel] Macronin tai jonku muun astua julkisuuteen ja sanoa että Ukraina ei liity Natoon. Muutoin neuvottelut ei onnistuneet Venäjän näkökulmasta ja seuraukset on karmivat. Eikö lännestä löydy yhtä viisasta päämiestä joka Venäjän tuntee”.

Niikko on sittemmin poistanut tviitin ja pahoitellut sitä huolimattomasti muotoilluksi.

It is up to Ukrainian people and NATO member-states to decide about Ukraine’s NATO membership. @Haavisto @TPKanslia @VanhanenMatti https://t.co/vh4pzYjPIh

— Olga Dibrova (@OlgaDibrova1) February 8, 2022