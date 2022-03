Ukrainan sotaministeriökin nauraa: Traktorit voittavat tankit

Ukrainan sodan kuvallisista nettivitseistä ja videoista yleisimpiä ovat olleet otokset, joissa nähdään ukrainalainen traktori hinaamassa venäläistä tankkia tai muuta panssaroitua ajoneuvoa – tai jopa lentokonetta.

Niitä on tuhottu ja hylätty niin paljon, että traktorien selitetään piloillaan olevan pahin uhka Venäjän raskaille aseille.

Ukrainan puolustusministeriö on nyt lähtenyt mukaan yhteen meemeistä. Siinä on muunnelma netin turvakäytännöstä, jossa annetuista kuvista pitää tunnistaa tiettyjä asioita sisältävät kuvat. Näin varmistetaan, ettei liikkeellä ole botti.

– OK Google, Ukrainan puolustusministeriö twiittaa hashtageilla #Google #UkrainianFarmers #StopRussianAggression.

Meemissä ”pitää löytää” yhdeksästä kuvasta ne, joissa traktorit vetävät tankkeja.

Putin should think twice before invading Finland. Finland is so prepared it even has its own tractor factory, @ValtraGlobal 🇫🇮

— Jyri Engeström (@jyri) March 28, 2022