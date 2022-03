Ukrainan sodassa kuollut 97 lasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Volodymyr Zelenskyin mukaan länsimaiden on tehtävä nykyistä enemmän pommitusten lopettamiseksi.

Kanadan parlamentille tiistaina puhuneen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän hyökkäyksessä on tähän mennessä kuollut 97 lasta.

Presidentti toisti National Postin mukaan pyyntönsä lentokieltoalueen perustamisesta Ukrainaan.

– Sulkekaa ilmatila pommitusten lopettamiseksi. Kuinka monta risteilyohjusta täytyy vielä pudota kaupunkiemme päälle ennen kuin saatte tämän tapahtumaan, hän sanoi videoyhteydellä pitämässään puheessa.

Hänen mukaansa länsimaiden on tehtävä nykyistä enemmän Ukrainan auttamiseksi ja Venäjän pysäyttämiseksi.

– Näin tekemällä suojelette Eurooppaa Venäjän uhalta. He tuhoavat kaiken.

Zelenskyi osoitti puheessaan kysymyksen Kanadan pääministerille ja parlamentaarikoille.

– Justin Trudeau ja hänen vieraansa. Voitteko kuvitella saavanne joka päivä muistiota uhrien määrästä, mukaan lukien naiset ja lapset, presidentti totesi retorisesti.

– Hyökkäys Ukrainaan on heidän (Venäjän) yrityksensä tuhota ukrainalaiset eikä mitään muuta. Se on heidän päätavoitteensa. Tämä on itse asiassa sotaa Ukrainan kansaa vastaan.