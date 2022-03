Ukrainan sisäministeriö: Venäjän lausunnot ehdottomia valheita

Ukrainan sisäministerin neuvonantajan ja entisen varaministerin Anton Herashchenkon mukaan Venäjän lausunnot sotilaallisen toiminnan vähentämisestä pääkaupunki Kiovan lähellä ovat valetta.

– Nämä lausunnot ovat ehdottomia valheita, joiden tarkoituksena on voittaa aikaa Venäjän asemien vahvistamiselle, Herashchenko toteaa Twitterissä.

Venäjän varapuolustusministeri Alexander Formin ilmoitti eilen tiistaina, että Venäjä aikoo vähentää “merkittävällä tavalla” sotilaallista toimintaa Kiovan ja Tšernihivin alueilla.

Forminin mukaan tavoitteena on lisätä molempien osapuolten luottamusta diplomaattiseen ratkaisuun.

Ukrainan puolustusvoimat arvioi, että ilmoitus ”joukkojen vetämisestä” maan pohjoisosissa on tosiasiassa yksittäisten joukkueiden rotaatiota, jonka tarkoitus on harhauttaa Ukrainan asevoimien johtoa.

Full statement by Russia Minister of Defense Fomin on "decreasing military activity" of the occupation army near Kyiv and Chernihiv. These statements are absolute lies intended to win time for strengthening Russian positions!

