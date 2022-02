Ukrainan sisäministeri: Asevoimamme tuhoavat kaiken, mikä saapuu Kiovaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Denys Monastyrskyin mukaan tilanne on vakava, mutta vakaa.

Ukrainan sisäministeri Denys Monastyrskyi vastaa maan presidentin joka päiväiseen kysymykseen, valmistautuuko Venäjän voimakkaampaan hyökkäykseen mukaan lukien Kiovaan ja muihin kaupunkeihin, Ukrainan sisäministeri Denys Monastyrskyi vastaa:

– Tilanne on vakava, mutta vakaa, hän kertoo BBC:lle.

Monastyrskyin mukaan vihollinen lähettää kohti Kiovaa yhä enemmän voimia joka päivä.

– Mutta loistokkaat asevoimamme tuhoavat periaatteessa kaiken, mikä saapuu Kiovaan. Kiova on (Venäjälle) edelleen pääiskun kohde.

– Valmistaudumme joka päivä mihin tahansa skenaarioon myös Kiovassa. Se sisältää aluepuolustuksen, asevoimat, kansalliskaartin, kansallisen poliisin, turvallisuuspalvelun ja puolustusministeriön sotilastiedustelun.

Monastyrskyin mukaan Kiovassa luodaan liikkuvia ryhmiä sabotoijien etsimiseksi ja kiinniottamiseksi.

– Meillä on Kiovassa jopa sata tällaista ryhmää aktiivisina kellonajasta riippuen. Kaupungissa voi kuulla tulitusta [kun ne toimivat]. Sabotoijat jäävät kiinni, asiantuntijamme työskentelevät heidän kanssaan.

Hänen mukaansa yleisesti ottaen tilanne Kiovassa on hallinnassa, mutta on monia asioita, joita on ratkaistava tunnin tai jopa minuutin välein.

