Maalattuja putkia esiteltiin ohjuksina Donetskin paraatissa

Itä-Ukrainan Venäjän tukeman Donetskin separatistialueen voitonpäivän paraatissa esiteltiin väitetysti separatistien itse tuottamia ohjuksia. Niitä näkyy esimerkiksi alla olevalta videolta. Videolla vilahtaa myös muun muassa Donetskin ”kansantasavallan” johtaja Aleksander Zahartsenko.

Videot ja kuvat paljastavat kuitenkin, että ohjukset ovat todellisuudessa kehnoja maalatuista teräsputkista tehtyjä kyhäelmiä.

Separatistien ”ohjukset” ovat herättäneet runsaasti huvitusta twitterissä.

Muun muassa Venäjään ja Itä-Eurooppaan erikoistunut IHS Markitin analyytikko Alex Kokcharov huomautti asiasta.

– Separatistit esittelivät väitettyjä ”uusia kotimaisia aseita”. Lähempi tarkastelu paljasti ne maalatuiksi putkiksi, hän totesi.

At a military parade in #Donetsk, #Ukraine, #DPR separatists presented what purported to be "new domestically manufactured weapons". On closer inspection these turned out to be painted pipes: pic.twitter.com/vjldX5R8Ve

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) May 10, 2018