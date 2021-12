Ukrainan puolustusministeri: Tätä ajatusta ei Moskovassa siedetä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oleksii Reznikov vaatii länneltä tiukkaa vastausta Venäjän toimiin.

Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov peräänkuuluttaa länsimailta tiukkaa vastausta Venäjän aggressiivisiin toimiin.

– Jos vastaukset Venäjän toimiin rajoittuvat huolenilmauksiin ja vaatimuksiin uusista neuvotteluista, Venäjä pitää tätä kutsuna hyökkäykseen, Reznikov kirjoittaa ajatushautomo Atlantic Councilin blogissa.

– Jotkut lännessä edelleen kuvittelevat, että on kaikin keinoin varottava provosoimasta Venäjää. He eivät ymmärrä, että Kreml pitää Naton ja EU:n olemassaoloa provokaatioina. Itse asiassa ajatus itsenäisestä Ukrainasta on sietämätön provokaatio monille Moskovassa.

Reznikovin mukaan demokraattisen maailman on toimittava ennen kuin on liian myöhäistä ja näytettävä Ukrainalle että se ei ole yksin.

– Koko Euroopan tulevaisuus on vaakalaudalla, ja siitä päätetään Ukrainassa.