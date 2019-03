Ukrainan presidentti: Vladimir Putin on vaalien vastustajani

Petro Poroshenko nimeää Venäjän presidentin sunnuntain vaalien pahimmaksi kilpailijakseen.

Ukrainan presidentti Petro Poroshenko on nimennyt suurimmaksi vastustajakseen Venäjän presidentti Vladimir Putinin sunnuntain presidentinvaaleissa. Asiasta uutisoi CNN.

– Kun minulta kysytään, kuka on liittolaiseni, vastaan, että se on Ukrainan kansa. Entä kuka on vastustajani? En häpeä sanoa sitä avoimesti – se on Putin, Petro Poroshenko twiittasi.

Poroshenko on toiminut Ukrainan presidenttinä vuodesta 2014. Saman vuoden alussa Venäjä oli miehittänyt Krimin niemimaan.

Yhdistyneiden Kansakuntien arvioiden mukaan taistelut Itä-Ukrainassa ovat tähän mennessä vaatineet lähes 13 000 kuolonuhria.

Poroshenko on kampanjassaan korostanut saavutuksiaan vastustaa Venäjää.

Arvioiden mukaan ykkössuosikki vaaleissa on Volodymyr Zelenskiy 27,7 prosentin kannatuksella.

Коли запитують, хто є мій союзник, з ким я готовий об'єднуватися і координувати свої дії, я відповідаю: мій союзник є український народ. Хто є мій опонент? Я цього не соромлюся і кажу відкрито – цей опонент є Путін. pic.twitter.com/aMpHw9IaVJ — Петро Порошенко (@poroshenko) March 26, 2019