Ukrainan presidentti: Luovutettu Karjala osoittaa Venäjän rappeuttavan vaikutuksen

Ukrainan presidentti Petro Porošenko varoittaa Venäjän olevan uhka koko vapaalle maailmalle.

– Kuningas Midaalla oli kyky muuttaa kullaksi kaikki, mihin hän kosketti. Venäläinen maailma muuttaa kaiken rappioksi ja raunioiksi, Münchenin kansainvälisessä turvallisuuskonferenssissa puhunut, Petro Porošenko sanoi.

– Venäjän päämäärä ei ole Ukraina, vaan Venäjällä on toinen tarkoitus. Se pyrkii tyydyttämään Kremlin kunnianhimon ja kostamaan ”1900-luvun suurimman katastrofin”, joksi Vladimir Putin Neuvostoliiton luhistumista kutsuu.

Koston keinoina ovat Porošenkon mukaan valheet ja väkivalta. Hän muistuttaa Krimille helmikuussa 2014 ilmestyneistä ”vihreistä miehistä”, joiden Kreml ensin kiisti olevan venäläisiä, mutta myöhemmin tunnusti erikoisjoukkojensa sotilaiksi.

– Ei ole yllättävää, että samoja henkilöitä nähdään nyt esimerkiksi Syyriassa, takanaan ilmeisesti taistelukokemusta Donbassista ja Krimiltä, Porošenko toteaa.

Sillä, että Venäjä kiistää sotilaallisen läsnäolonsa, ei hänen mukaansa ole merkitystä, koska Kreml toteuttaa peiteltyä agendaansa täysin estoitta.

Kohti uutta maailmansotaa

Porošenko näkee nykyisissä olosuhteissa vaarallisia yhtymäkohtia tilanteeseen, joka vallitsi Euroopassa vuonna 1914, ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä.

– Nyt, kuten sata vuotta sitten, moni aliarvioi haasteet samoin kuin ne merkit, joiden olisi pitänyt viimeistään kymmenen vuotta sitten havahduttaa itsesuojeluvaistomme, Porošenko sanoo.

– Tänään emme voi muuta kuin myöntää, että Venäjän käymä hybridisota on vähitellen osoittautumassa täysimittaiseksi hybridimaailmansodaksi. Tätä sotaa käydään eri tasoilla, eri taistelukentillä ja eri nopeuksilla. Sota on jo värvännyt riveihinsä erilaisia toimijoita, jotka eivät kenties edes tiedosta tuhoisia roolejaan.

Porošenko muistuttaa presidentti Vladimir Putinin julistaneen tosiasiallisesti sodan länttä vastaan jo vuonna 2007 pitämässään puheessa.

– Venäjän Ukrainaa vastaan vuonna 2014 kohdistama hyökkäys on osoittautunut vakavimmaksi ja kyynisimmäksi iskuksi demokraattisia arvoja ja kansainvälistä, sääntöperusteista maailmanjärjestystä vastaan.

Se, kuinka Venäjän aggression kyetään vastaamaan, määrittää Porošenkon mukaan Euroopan tulevaisuuden.

– Tuleeko se olemaan ”venäläinen vaihtoehtoisten arvojen maailma” vai ”vapaa, universaalien arvojen maailma”, hän kysyy.

– Ensin on ymmärrettävä, mikä on ”venäläinen maailma”. Esimerkkejä on paljon. Verratkaapa vain elinoloja entisessä Königsbergissä (nyk. Kaliningrad) Münchenin elämäntapaan tai 80 vuotta sitten liitettyä Karjalan aluetta Suomen Karjalaan. ”Venäläisen maailman” ja vapaan maailman välillä vallitsee huimaava ero.