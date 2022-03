Ukrainan presidentti tahtoo neuvotteluihin Vladimir Putinin kanssa

Ukrainan presidentin kanslian varajohtaja Andrei Sibiga kertoo, että Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi on valmis suoriin neuvotteluihin Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa.

Asiasta kertoo Itä-Euroopassa toimiva Nexta-uutissivusto. Toistaiseksi neuvotteluja on käyty vain maiden edustajien välillä Ukrainan ja Valko-Venäjän rajalla.

Delegaatioiden väliset neuvottelut alkoivat viime sunnuntaina. Tähän mennessä niissä ei ole saavutettu tuloksia.

Putin ilmoitti aiemmin sunnuntaina, että sotatoimet jatkuvat kunnes Ukraina lopettaa taistelemisen ja alistuu Moskovan vaatimuksiin.

