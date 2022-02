Ukrainan presidentti: Ruotsi tarjoaa sotilaallista apua

Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Ruotsi on lupautunut tarjoamaan sotilaallista, teknistä ja humanitaarista apua Ukrainalle.

Hän kiittää Twitterissä Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonia.

– Olen kiitollinen pääministerille hänen tehokkaasta tuestaan. Rakennamme yhdessä Putinin vastaista koalitiota, Zelenskyi twiittaa.

Pääministeri Anderssonia ei ole Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan toistaiseksi tavoitettu vahvistamaan ja tarkentamaan tietoa sotilaallisesta avusta.

Ruotsilla on ollut Ukrainan kanssa jo aiemmin puolustusyhteistyötä liittyen sotilashenkilöstön koulutukseen ja yhteistyöhön miinanraivauksessa. Zelenskyin twiitistä jää SVT:n mukaan epäselväksi, viittaako presidentti nykyiseen apuun vai onko Ruotsi lisäämässä tukea entisestään.

Sweden provides military, technical and humanitarian assistance to Ukraine. Grateful to @SwedishPM for her effective support. Building an anti-Putin coalition together!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022