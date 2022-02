Ukrainan presidentti pyytää maalleen pikaista EU:n jäsenyyttä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pyytää, että Euroopan unioni hyväksyisi Ukrainan välittömästi uudeksi jäseneksi erityismenettelyllä.

– Olen vakuuttunut siitä, että Ukraina on ansainnut oikeuden ja että tämä on mahdollista, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi kertoo keskustelleensa puhelimessa Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa.

– Keskustelimme konkreettisista päätöksistä Ukrainan puolustuskyvyn vahvistamiseksi, taloudellisesta avusta ja EU-jäsenyydestä, Zelenskyi kertoi Twitterissä.

Also had a phone conversation with @vonderleyen . Talked about concrete decisions on strengthening Ukraine's defense capabilities, macro-financial assistance and Ukraine's membership in the #EU .

Just spoke to President @ZelenskyyUa who leads the determined resistance to the Russian invasion.

I explained to him the strong and immediate measures we are taking to support Ukraine’s defense, its economy & the refugees, as well as the new sanctions against Russia and Belarus. pic.twitter.com/5OEY0Ay7H7

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022