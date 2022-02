Ukrainan presidentti pysyy Kiovassa: Emme laske aseitamme

Volodymyr Zelenskyi kieltää propagandaväitteet siitä, että olisi käskenyt armeijaa perääntymään.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pysyy pääkaupunki Kiovassa.

– Valeuutisissa levitetään väitettä, että olisin käskenyt armeijaa laskemaan aseensa ja evakuoitumaan, Zelenskyi sanoo lauantaina aamulla Twitterissä julkaisemallaan videolla.

Videon presidentti on kuvannut itse seisoen kadulla Kiovassa taustallaan presidentin virka-asunto. Hän ottaa kantaa Venäjän propagandassa levitettyihin väitteisiin siitä, että olisi käskenyt armeijan laskevan aseensa.

– Asia on näin: Olen täällä. Emme ole laskemassa aseitamme. Suojelemme maatamme, koska aseemme ovat totuutemme. Totuus on se, että tämä on meidän maamme, meidän valtiomme, meidän lapsemme ja me suojelemme heitä kaikkia, hän jatkaa.

– Tämän halusin kertoa teille. Kunnia Ukrainalle!, Zelenskyi päättää viestinsä.