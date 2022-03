Ukrainan presidentti: Puolustuslinjat pitävät

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo maan asevoimien pysäyttäneen Venäjän etenemisen kaikilla rintamilla.

Hänen mukaansa sotilaallista apua on saapunut puolustajille päivittäin. Presidentti huomautti, että ensimmäinen koronavirustapaus vahvistettiin Ukrainassa tasan kaksi vuotta sitten.

– Viikko sitten maahan hyökkäsi erilainen virus, Volodymyr Zelenskyi sanoi Kyiv Independent -lehden mukaan.

Zelenskyin mukaan Venäjän lisääntynyt tykistöpommitus on osoitus siitä, että alkuperäinen suunnitelma nopeasta hyökkäysvoitosta ei ole toteutunut.

Venäjän joukot ovat edenneet viime päivinä eniten maan eteläosissa, jossa sijaitsevan Hersonin kaupungin valtauksesta kerrottiin keskiviikkoiltana. Kiovan pohjoispuolella edennyt suuri sotilassaattue on ollut jo kolme päivää jumissa vastarinnan ja logististen ongelmien vuoksi.

Ukrainian forces destroyed 2 Russian T-72B3 tanks, 1 BRM-1K and captured 1 T-80U in Sumy. [Thanks to @Ath3neN0ctu4 for ID]. pic.twitter.com/2mRLrbLGXD

⚡️Zelensky: Russia's missile and bomb strikes on Ukrainian cities are a recognition that they have failed to achieve anything significant on our land.

All lines of our defense are preserved, the enemy has no success in any of the strategic directions.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 3, 2022