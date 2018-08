Ukrainan presidentti onnitteli ja kehui Sauli Niinistöä

Petro Poroshenko kiitti tasavallan presidenttiä panoksestaan Ukrainan hyväksi.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Ukrainan presidentti Petro Poroshenko keskustelivat perjantaina puhelimitse Itä-Ukrainan tilanteesta sekä ajankohtaisista kahdenvälisisistä kysymyksistä.

– Petro Poroshenko onnitteli Sauli Niinistöä 70-vuotissyntymäpäivän johdosta ja kiitti häntä merkittävästä henkilökohtaisesta panoksesta Ukrainan suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi, Ukrainan presidentinhallinnon julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan.

Presidentit koordinoivat tiedotteen mukaan näkemyksiään ja tulevia toimiaan, joilla tavoitellaan rauhanomaista ratkaisua Itä-Ukrainan tilanteeseen. Molempien osapuolten kerrotaan korostaneen, että Venäjällä ja sen miehittämillä alueilla poliittisina vankeina olevat Ukrainan kansalaiset on vapautettava.

Yksi tunnetuimista poliittisista vangeista on Krimiltä kotoisin oleva elokuvaohjaaja Oleg Sentsov, joka on ollut toukokuusta alkaen nälkälakossa vastalauseena kymmenien ukrainalaisten laittomille vangitsemisille.

Tasavallan presidentin kanslian mukaan presidenttien puhelinkeskustelu käytiin ukrainalaisen osapuolen aloitteesta.

Lopulliset jäähyväiset Venäjälle

Perjantai oli paitsi Sauli Niinistön syntymäpäivä myös Ukrainan itsenäisyyspäivä.

Kiovassa järjestetyn itsenäisyyspäivän paraatin yhteydessä presidentti Poroshenko piti voimakassanaisen linjapuheen. Siinä hän painotti Ukrainan kyenneen turvaamaan valtiollisen olemassaolonsa, lujittamaan kansallista yhtenäisyyttä, luomaan vahvan armeijan ja hankkimaan kansainvälistä tukea Venäjän vuonna 2014 aloittamasta ja yhä jatkuvasta sodasta huolimatta.

Ukraina on Poroshenkon mukaan valinnut suuntansa, eivätkä ulkoiset viholliset saa sitä horjuttaa. Kaikki siteet, jotka ovat yhdistäneet Ukrainaa Venäjän imperiumiin ja sittemmin Neuvostoliittoon, on hänen mukaansa syytä jättää taakse.

– Sukupolvemme tärkein tehtävä on tehdä itsenäisyydestä peruuttamaton, Ukrainasta suuri ja vahva – vailla minkäänlaista näkymää paluusta Venäjän vaikutuspiiriin, Poroshenko totesi.

Kohti EU:ta ja Natoa

Venäjän helmikuussa 2014 toteuttaman Krimin laittoman haltuunoton jälkeiset vuodet ovat Poroshenkon mukaan olleet Ukrainalle ja ukrainalaisille kunniakasta aikaa.

– Vihollisemme murhasivat tuhansia ja taas tuhansia ukrainalaisia – sotilaita ja siviilejä – miehiä, naisia ja lapsia. Voimiamme ja luonteenlujuuttamme on koeteltu. He yrittivät hajottaa kansakuntamme ja repiä rikki maamme. He pyrkivät estämään lähentymisemme Eurooppaan. He halusivat ajaa rauhaa rakastavan kansamme takaisin vastenmieliseen imperiumin karsinaan, Poroshenko maalaili.

– Emme kuitenkaan ole vain kestäneet yli vaikeiden aikojen, vaan myös vahvistaneet lihaksiamme. Meistä on tullut voimakkaampia ja omiin kykyihimme enemmän luottavia. Olemme luoneet perustan kehitykselle, jonka selviä strategisia kiintopisteitä tulevina vuosikymmeninä ovat Euroopan unioni ja Nato.