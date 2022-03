Volodomyr Zelenskyi Moskovan puheista: Emme ole naiiveja

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti vähentävänsä merkittävällä tavalla sotilaallista toimintaansa Kiovan ja Tšernihivin alueilla. Maan varapuolustusministerin mukaan tarkoituksena on lisätä luottamusta rauhanneuvotteluita kohtaan.

Lupaus annettiin sen jälkeen, kun Venäjän ja Ukrainan rauhanneuvottelut alkoivat tiistaina Istanbulissa.

Epäileväinen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi, että vaikka alustavat merkit neuvotteluista olivat positiivisia, ne eivät lopeta venäläisten ammusten räjähdyksiä.

– Ukrainalaiset eivät ole naiiveja, hän sanoi BBC:n mukaan.

Myös muut maat suhtautuvat varovaisesti.

– En usko siitä mitään ennen kuin näen, mitkä heidän toimensa ovat, Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kommentoi.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken puolestaan totesi, että Venäjän puheiden ja tekojen välillä on ero.

Myös Britannian, Ranskan, Saksan ja Italian johtajat kehottivat länttä olemaan yhä varuillaan Venäjän suhteen.

– Lännen päättäväisyyttä ei voi lieventää ennen kuin Ukrainaan kohdistettu kauhu on ohi, he sanoivat Britannian pääministerin Boris Johnsonin toimiston mukaan.

⚡️Pentagon: Russian troop movement near Kyiv possibly 'repositioning, not a real withdrawal.'

Pentagon Press Secretary John Kirby said the small number of Russian forces withdrawing from Kyiv are “not anywhere near the majority of what they have arrayed against Kyiv."

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 29, 2022