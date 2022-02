Hyökkäys halutaan Haagin tuomioistuimen käsittelyyn

Ukraina on jättänyt hakemuksen Venäjää vastaan kansainväliselle tuomioistuimelle, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

– Venäjä on saatettava vastuuseen kansanmurhan käsitteen manipuloinnista, jolla se oikeuttaa aggression. Pyydämme kiireellistä päätöstä, jolla Venäjä määrätään lopettamaan sotilaallinen toiminta ja odotamme oikeudenkäyntien alkavan ensi viikolla Zelenskyi kirjoittaa Twitterissä

Alankomaiden Haagissa sijaitseva kansainvälinen tuomioistuin on Yhdistyneiden kansakuntien tärkein oikeudellinen elin, joka käsittelee valtioiden välisiä kiistoja. Tuomioistuin perustettiin vuonna 1945 YK:n peruskirjalla.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.

