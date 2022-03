Venäjän joukoille kerrottu: Sodan tulee päättyä toukokuun alkuun mennessä

Ukrainan puolustusvoimien pääesikunnan tiedustelutietojen mukaan venäläisille joukoille on kerrottu, että sodan tulee päättyä 9. toukokuuta mennessä.

Asiasta kertoo ukrainalainen The Kyiv Independent Twitterissä.

Venäjällä vietetään toukokuussa voitonpäivää, jossa juhlitaan Neuvostoliiton armeijan voittoa natsi-Saksasta toisessa maailmansodassa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on perustellut hyökkäystä Ukrainaan muun muassa sillä, että maa pitää “denatsifikoida”, eli puhdistaa kansallissosialisteista.

⚡️Ukrainian army: Russia wants to end war by May 9.

According to intelligence from the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, Russian troops are being told that the war must end by May 9 – widely celebrated in Russia as the day of victory over the Nazi Germany.

