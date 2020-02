Ukrainan ministeri varoitti Venäjän ansasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Donetskin tuore ”paikallisjohtaja” siirtyi tehtäväänsä Etelä-Siperiasta.

Venäjä rikkoo Ukrainan apulaisulkoministeri Serhii Kyslitsian mukaan räikeästi Itä-Ukrainan sodan päättämiseksi solmittuja Minskin sopimuksia ja Pariisin huippukokouksessa joulukuussa 2019 antamiaan lupauksia.

Jo pelkästään viimeisten kahden kuukauden aikana Ukrainan armeijan asemiin on hänen mukaansa ammuttu yli 400 kertaa.

– Vuodenvaihteen jälkeen 13 ukrainalaissotilasta on kuollut ja lähes 60 haavoittunut. Voiko kukaan kutsua tätä jäätyneeksi konfliktiksi – tai kenties matalan intensiteetin konfliktiksi? Kyse on sodasta – ainoasta käynnissä olevasta sodasta Euroopassa, Kyslitsia sanoi YK:n turvallisuusneuvostossa New Yorkissa.

Täysimittaista sotaa Ukrainan maaperällä Ukrainaa vastaan käyvät venäläiset sotilaat ja palkkasoturit Venäjän valtion toimittamin asein ja ampumatarvikkein, hän muistutti.

– Juuri siksi Etyjin erityistarkkailumission tarkkailijoiden liikkumisvapautta rajoitetaan edelleen, samoin heidän asianmukaista pääsyään Venäjän ja Ukrainan väliselle rajalle – kuten tarkkailumission raporteista tiedämme, Kyslitsia totesi.

Kun Kremliä muistutetaan Minskin sopimusten velvoitteista, se vaatii Kyslitsian mukaan aina Ukrainaa neuvottelemaan suoraan Donetskin ja Luhanskin miehitettyjen alueiden ”paikallisten johtajien” kanssa.

– Mutta keitä he ovat? Kuinka paikallinen on ”Donetskin hallituksen” äskettäin nimitetty niin sanottu väliaikainen päämies Vladimir Pashkov – Venäjän kansalainen, syntynyt Siperiassa, valmistunut Venäjän asevoimien Tyynenmeren laivastokoulusta ja toiminut viime aikoihin asti Venäjän Irkutskin alueen varakuvernöörinä, Kyslitsia kysyi.

– Haluaisitteko tietää, kuinka lähellä Donetskia Irkutsk on? Merkityksettömät noin 6 000 kilometrin päässä. Moskovan mielestä silti riittävän ”paikallinen” henkilö hallitsemaan Donbassia ja olemaan se, jonka kanssa sen tulevaisuudesta pitäisi keskustella, hän totesi.

Ukrainalaisille on Kyslitsian mukaan turha tulla Siperiasta kertomaan, mitä Ukrainan pitäisi omalle alueelleen tehdä.

– Georgian ja Moldovan valitettava kokemus suorasta vuoropuhelusta Kremlin sätkynukkejen kanssa osoittaa, että se tie ei – parhaassa tapauksessa – johda mihinkään. Paljon todennäköisemmin se on pikatie ansaan, hän painotti.