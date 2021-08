”Ukrainan menestys on Vladimir Putinille kauhistus”

Puolustussotaa käyvä maa on Edward Lucasin mukaan kipeä piikki Kremlin lihassa.

Ukraina irtautui Neuvostoliitosta 24. elokuuta 1991. Kun maan uudelleenitsenäistymisestä tulee pian kuluneeksi 30 vuotta, se on brittiläisen turvallisuuspolitiikan tutkijan Edward Lucasin mukaan vahvempi ja vauraampi kuin koskaan ennen – Venäjää vastaa käymästään puolustussodasta huolimatta.

– Olen vakuuttunut siitä, että pahin on takanapäin. Ukraina on nyt itseensä luottava ja sitkeä valtio. Kokemus on entisestään lujittanut sen vahvaa strategista kulttuuria, ja uusi poliittisten ja talouden johtajien sukupolvi on nousemassa vaikuttaja-asemiin, Lucas kirjoittaa Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Ukrainan menestys heijastuu hänen mukaansa suoraan koko muun Euroopan strategiseen asetelmaan.

– Kyse ei ole vain maan koosta ja sijainnista, vaan sen muodostamasta haasteesta Vladimir Putinin Venäjälle, Lucas sanoo.

– Ukraina on dynaaminen, mutta Venäjä pysähtyneisyyden tilassa. Ukraina on suvaitsevainen, Venäjä sovinistinen. Ukraina on moniarvoinen, Venäjä monoliittinen. Ukrainassa käydään avointa keskustelua historiasta, Venäjä puolestaan tehtailee valheita ja myyttejä. Ukraina on avautunut muulle maailmalle, Venäjä yhä suljetumpi, hän toteaa.

– Putin tietää tämän. Siksi hänen propagandakoneistonsa syöksee vihaa Ukrainaa enemmän kuin mitään muuta maata kohtaan. Siksi hän jatkuvasti etsii keinoja Ukrainan edistyksen horjuttamiseksi.

Ukraina on Lucasin mukaan kehittynyt 30-vuotisen itsenäisyytensä aikana Putinin näkökulmasta suorastaan painajaismaisen nopeasti.

– Putin hallinnon kannalta epätoivoinen uhka saattaisi johtaa epätoivoisiin toimiin. Lännen tuki Ukrainalle on sen takia niin elintärkeä – ja sen puuttuminen saa minut niin vihaiseksi, kiteyttää Lucas.