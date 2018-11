Ukrainan laivaston komentaja: Taistelemme loppuun asti

– Me taistelemme maastamme viimeiseen hengenvetoon. Teemme kaikkemme, jotta maamme ja meremme pysyy hallinnassamme. Ryhdymme kaikkiin tarvittaviin toimiin puolustaaksemme maatamme, sanoo Ukrainan merivoimien komentaja, amiraali Ihor Vorontshenko uutissivusto BBC:lle.

Venäjä valtasi ja takavarikoi sunnuntaina kolme ukrainalaisalusta miehistöineen Krimin Kertsinsalmessa.

Ukrainan parlamentti hyväksyi maanantai-iltana presidentti Petro Poroshenkon esittämän 30 vuorokauden sotatilalain maan alueilla, jotka ovat Venäjän rajalla.

Presidentti Poroshenkon mielestä Venäjän toimet Krimin niemimaan edustalla ovat osoitus ”Venäjän vakituisen armeijan joukkojen ylimielisestä ja avoimesta osallisuudesta Ukrainan sodassa”.

Amiraali Vorontshenkon mukaan venäläisjoukkojen toiminta on lisääntynyt Krimillä ja Itä-Ukrainassa.

– Venäläisisä upseereita on sijoitettu uudelleen niin kutsutuissa Donetskin ja Luhanskin kansantasavalloissa. Meidän pitää valmistautua äkilliseen hyökkäykseen.

– Sotatilalain avulla voimme asettaa Ukrainan asevoimat taisteluvalmiuteen.

Is the Azov Sea another "Crimea"? I caught up with the Commander of Ukraine's navy last night and started by asking what news he had of the captured sailors. pic.twitter.com/K4PWkoypfx

— Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) November 27, 2018