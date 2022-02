Ukrainan kerrotaan iskeneen ohjuksella Venäjän lentotukikohtaan

Rostovin alueella sijaitsevaan Venäjän lentotukikohtaan on osunut ainakin yksi ohjus, kertoo CNN.

Paikallismedian mukaan Ukrainan asevoimat olisi tehnyt vastaiskun lyhyen kantaman OTR-21 Totška -ohjuksella Millerovoon, joka sijaitsee noin 15 kilometriä separatistien hallitseman Itä-Ukrainan rajasta. Kumpikaan osapuoli ei ole kommentoinut tapausta.

Sosiaalisessa mediassa julkaistuilla videoilla näkyi perjantaina aamupäivällä tukikohdasta nousevaa savua ja ainakin kaksi erillistä tulipaloa.

Venäjän eteläiseen sotilaspiiriin kuuluvaan Millerovoon on sijoitettu kaksi Su-30SM-hävittäjälaivuetta.

Sotilasasiantuntijat ovat pitäneet tapausta merkkinä siitä, etteivät Venäjän ensivaiheen ohjus- ja ilmaiskut ole tehonneet maan toivomalla tavalla. OTR-21 Totška -kalusto olisi ollut tärkeimpien tuhottavien kohteiden listalla hyökkäyksen alussa.

Photo reportedly taken at Millerovo Air Base following an alledged Ukranian missile strike. The VKS' 31st Fighter Aviation Reigment, which is equipped with Su-30SMs, is based there. https://t.co/s6vyonQ2cT

— Guy Plopsky (@GuyPlopsky) February 25, 2022