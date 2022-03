Ukrainan ja Venäjän neuvotteluissa edistystä

Sodan molemmat osapuolet ovat ilmaisseet tyytyväisyyttä neuvotteluihin.

Venäjän rauhanvaltuuskunnan jäsen, Venäjän duuman ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Leonid Slutski sanoo Venäjän valtiolliselle uutistoimistolle Ria Novostille, että Ukrainan kanssa käytävissä neuvotteluissa on saavutettu ”merkittävää edistystä”.

– Henkilökohtaisen näkemykseni mukaan kehitys voi johtaa seuraavien parin kolmen päivän aikana osapuolten yhteisiin näkökantoihin ja sopimuksen tekemiseen, Slutski sanoi.

Ukrainan presidentin Volodomyr Zelenskyin neuvonantaja Mihailo Podoljak oli myös tyytyväinen neuvotteluiden henkeen. Hän sanoi, että Venäjä ei enää esittänyt uhkavaatimuksia, vaan ukrainalaisten näkökantoja kuunneltiin.

Podoljakin mukaan venäläiset osoittivat ymmärrystä ja aitoa dialogia käytiin. Hän myös korosti, ettei Ukraina aio antaa periksi vaatimuksestaan vetää Venäjän armeija pois Ukrainasta.

Tutkivan journalistiryhmän Belingcatin johtaja Christo Grozev sanoo, että kyseessä saattaa olla merkittävä kehityskulku.

– Tämä on merkittävä kehityskulku, kun Kremlissä on tultu enemmän tietoisiksi Venäjän armeijan raihnaisesta kunnosta ja sotaa edeltävän tiedustelun virheistä. Jos tämä vahvistetaan Ukrainan puolelta, on kyseessä myöntyminen Zelenskyin ehtoihin, kirjoittaa Grozev tviitissään.

To clarify. At the negotiations, the RF not putting ultimatums, but carefully listens to our proposals. 🇺🇦 will not give up any of the positions. Our demands are – the end of the war and the withdrawal of RF troops. I see the understanding and there is a dialogue. pic.twitter.com/72ae9ZeOfn — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022

This is a notable development in light of the growing awareness at the Kremlin of the decrepit state of the RU army & the blunders of the pre-invasion intel. If confirmed by UA side, this would likely mean a truce on Zelenskys' terms. — Christo Grozev (@christogrozev) March 13, 2022