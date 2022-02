Ukrainan ex-presidentti Kiovassa ase kädessä: Emme anna periksi Vladimir Putinille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petro Poroshenkon mukaan Ukraina tarvitsee apua länsimailta.

Ukrainan entisen presidentin Petro Poroshenkon mukaan ukrainalaiset ovat valmiita puolustamaan maataan.

Hän esitteli CNN:lle rynnäkkökivääri kädessään johtamaansa vapaaehtoispataljoonaa Kiovan kadulla perjantaina aamulla.

Poroshenkon mukaan pataljoona koostuu 300 alueellisten puolustusjoukkojen jäsenestä. Pataljoonalla on vain neljä NLAW-lähipanssarintorjuntaohjusta ja kaksi konekivääriä perusaseistuksen lisäksi.

– Jokaisen pitää ymmärtää, että (Venäjän presidentti Vladimir) Putin ei julistanut sotaa Ukrainalle. Putin julisti sodan koko maailmalle, Petro Poroshenko sanoi CNN:lle perjantaina aamulla.

Poroshenko kertoi hänen pataljoonansa olleen noin 2–3 kilometrin päässä Venäjän ja Ukrainan asevoimien välisistä taisteluista Kiovassa.

Hänen mukaansa Ukraina tarvitsee apua länsimailta myös pakotteiden muodossa. Hänen mielestään Venäjä pitäisi sulkea Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle. Lisäksi venäläisiltä lentokoneilta ja laivoilta pitäisi estää pääsy EU:n ja Naton lentokentille ja satamiin.

Poroshenko kiitti Yhdysvaltoja ja Britanniaa puolustusaseistuksen toimittamisesta.

Hänen mukaansa Putin ei koskaan valtaa Ukrainaa.

– Riippumatta siitä, kuinka monta sotilasta hän tappaa tai kuinka monta ohjusta ja ydinasetta hänellä on, me ukrainalaiset olemme vapaita ihmisiä, joilla on loistava eurooppalainen tulevaisuus.