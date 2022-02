Ukrainan edustajat saapuivat neuvotteluihin Valko-Venäjän rajalle

Ukrainan edustajat ovat saapuneet Valko-Venäjän rajalle rauhanneuvotteluihin, kertoo The Kyiv Independent Twitterissä.

Ukrainan valtuuskuntaa johtavat puolustusministeri Oleksi Reznikov ja kansanedustaja David Arakhamia, joka on presidentti Volodymyr Zelenskyin puolueen johtaja.

Ukrainan presidentti Zelenskyi ilmoitti sunnuntaina, että Ukrainan ja Venäjän delegaatiot tapaavat Valko-Venäjän rajalla ilman ennakkoehtoja.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi Ylelle, että osapuolet ovat edelleen hyvin kaukana toisistaan.

– Venäjällä on vaadelista, joka on käytännössä Ukrainan antautuminen. Osapuolet ovat hyvin kaukana toisistaan, ja neuvottelujen lopputulosta ratkaistaan aseilla, Aaltola sanoi Ylelle.

⚡️Ukrainian delegation has arrived to the border for peace talks.

The delegation is led by Defense Minister Oleksii Reznikov and MP David Arakhamia, leader of Zelensky’s party.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022