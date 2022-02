Ukrainan armeija: Pelokkaat venäläiset sotilaat karkailevat rintamalta

Ukrainan armeijan Facebookissa julkaiseman tilannekatsauksen mukaan taistelut ovat jatkuneet maanantaina, mutta Venäjän joukot ovat hidastaneet hyökkäystään.

Tiedon vahvistaa Twitterissä myös Britannian puolustusministeriö, jonka mukaan Venäjän logistiset epäonnistumiset ja ukrainalaisten vastarinta ovat hidastaneet venäläisten etenemistä Ukrainassa. Hyökkääjän joukot ovat ministeriön mukaan yhä noin 30 kilometrin päässä Kiovasta.

Ukrainan mukaan Venäjän armeija on kokenut isoja tappioita. Ukrainalaiset myös esittävät väitteitä venäläisten sotilaiden huonosta taistelumotivaatiosta ja rintamakarkuruudesta.

– On havaittu lohduttomuutta ja tottelemattomuutta. Vihollinen ymmärsi, että propaganda ja todellisuus poikkeavat toisistaan. Tunkeutujat pelkäävät meitä, Ukrainan lausunnossa väitetään.

Hot welcome to the occupants from the residents of #Berdyansk pic.twitter.com/o1nPikhoDz

— NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022