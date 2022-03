Ukrainalle toimitetaan ilmatorjunnan järjestelmiä

Puolustaja on vaatinut jo pitkään tehokkaampia ilmapuolustusaseita.

Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat toimittamassa useita ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä Ukrainaan. Asiasta kertoo amerikkalainen viranomaislähde CNN:lle.

Ukrainan kerrotaan saavan neuvostoaikaisia SA-8-, SA-10-, SA-12- ja SA-14-ilmatorjuntajärjestelmiä. Kolme jälkimmäistä ovat myös S-300-nimityksellä tunnetun ohjusjärjestelmän eri variantteja.

Ukraina on vaatinut jo pitkään länsimaita avustamaan sitä erityisesti nykyistä tehokkaammilla ja korkeammalle yltävillä ilmatorjunta-aseilla. Ukraina on pyytänyt toistuvasti juuri S-300-järjestelmiä. Niitä on yhä käytössä joissakin Euroopan maissa.

New: US & NATO allies are sending several surface-to-air missiles systems to Ukraine. A senior US official tells me these systems include Soviet-era SA-8, SA-10, SA-12 and SA-14 mobile air defense systems, w/range higher than Stingers, giving capability to hit cruise missiles. — Jim Sciutto (@jimsciutto) March 16, 2022

The Ukraine Government has Officially Requested the delivery of additional S-300 Air Defense Systems and their Missile Reloads from Former Soviet Block Countries or Countries who purchased them during/after the Cold War, these Countries include but are not limited to: — OSINTdefender (@sentdefender) March 12, 2022