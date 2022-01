Ukrainalaisäiti, 52, osti suuren kiväärin – ”jos tarvitaan, alan ampua”

– Jos on tarve aloittaa ampuminen, minä alan ampua, Mariana Zhaglo sanoo The Timesille.

Ukrainalainen lähiöäiti osti tarkka-ammuntaan tarkoitetun kalliin kiväärin taistellakseen mahdollisia venäläisiä miehittäjiä vastaan. Alla olevassa kuvassa näkyvä Zhaglo varoittaa, että Vladimir Putinin erikoisjoukot ovat jo Ukrainassa – josta myös muun muassa Britannian puolustusministeri on puhunut.

Markkinointitutkijana työskentelevä Zhaglo on yksi tuhansista vapaaehtoisista maanpuolustuksen TDF-joukoista viime aikoina ilmoittautuneista. He auttavat Ukrainan armeijan 255 000 sotilasta aseellisen konfliktin alkaessa.

Mariana Zhaglo sanoo tekevänsä maansa puolesta sen mitä tarvitaan. Hän on hankkinut kiväärin ohella kypärän, lumipuvun, luotiliivit ja ammuksia, ja on valmis linnoittautumaan kotiinsa viikoiksi.

– Äitinä en halua lapseni perivän Ukrainan ongelmia, tai näiden uhkausten periytyvän heille. On parempi hoitaa tämä nyt, hän toteaa.

– Jos niin käy, me taistelemme Kiovasta, taistelemme turvataksemme kaupunkimme.

A Ukrainian mother-of-three Mariana Zhaglo, 52, arms herself with a huge rifle to fight Russian invasion. pic.twitter.com/GHDatD9CY3

— IntelCube (@IntelCube) January 25, 2022