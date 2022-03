Ukrainalainen kansanedustaja: Yli 750000 ihmistä ilman lämmitystä

– Nyt yli 750000 ihmistä on jätetty ilman lämpöä, vaikka ulkona on edelleen usein alle nolla astetta, tviittaa kansanedustaja Inna Sovsun.

– Lähes miljoona paikallista kohtaa humanitaarisen katastrofin ja uhkaa paleltua kuoliaaksi.

Hänen mukaansa Ukrainaan tarvitaan lentokieltoalue.

Saman vaatimuksen on esittänyt useita kertoja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Hän toisti vaatimuksensa sunnuntaina sen jälkeen, kun Venäjän ohjusiskut olivat tuhonneet Vinnitsan lentokentän.

Donetsk-Mariupol gas pipeline was damaged by #Russian occupants. Now, more than 750,000 of people are left wthout any heat, while it's still often below 0°C outside.

Almost 1 mln of locals will face a humanitarian disaster and risk to freeze till death.

We need #NoFlyZone now.

— Inna Sovsun (@InnaSovsun) March 6, 2022