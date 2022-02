Ukrainaan hyökätty, maahan tunkeudutaan myös Valko-Venäjältä

Yhdysvaltain puolustusministeriön tietojen mukaan Venäjä olisi hyökännyt Ukrainaan myös Valko-Venäjän alueelta käsin.

Joukkojen tavoitteena voi olla pääkaupunki Kiovaan eteneminen tai sen saartaminen. Venäjä sijoitti alkukevään aikana kymmeniä tuhansia sotilaita Valko-Venäjään ”sotaharjoituksiin”. Yksiköiden kerrottiin jääneen maahan myös harjoitusten päättymisen jälkeen.

CNN:n haastatteleman hallintolähteen mukaan toistaiseksi on epäselvää, ovatko myös Valko-Venäjän joukot osallistuneet sotilasoperaatioon. Maan varusmiehet ovat tehneet viime aikoina lähinnä logistisia ja muita tukitoimia venäläisyksiköille.

Sotilasajoneuvojen kolonna ylitti rajavyöhykkeen noin kello 6.50 Senkivkan lähellä.

Ukrainan asevoimat ilmoittaa joutuneensa aamuviiden jälkeen hyökkäyksen kohteeksi monilla eri rintamilla. Itä-Ukrainan lisäksi Venäjän joukot ovat tulittaneet tykistöllä ukrainalaisjoukkoja muun muassa Harkovassa ja Krimin niemimaan lähettyvillä.

Laajamittainen maahyökkäys alkoi tykistövalmistelun jälkeen. Ukrainan sisäministeriön korkea-arvoinen virkamies arvioi Wall Street Journal -lehdelle, että sadat sotilaat olisivat jo kuolleet taisteluissa.

Ukraina on ilmoittanut ampuneensa alas viisi Venäjän hävittäjäkonetta ja yhden helikopterin. Venäjä on odotetusti kiistänyt väitteen.

This looks like a Kh-31P air-launched anti-radar missile wreckage reportedly in Kyiv. https://t.co/NR8xDyymUc pic.twitter.com/CQ4UGq4Bnr

Said to be a massive line of cars leaving Kyiv, the Ukrainian capital. https://t.co/SPjh5pBiDK

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 24, 2022