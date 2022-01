Ukrainaan hyökkäävä halutaan sitoa ”lähes varmaan helvettiin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Patriot- ja Iron Dome -järjestelmät vahvistaisivat asiantuntijan mukaan taistelukestävyyttä merkittävästi.

Kun lännessä on viime viikkoina keskusteltu Ukrainalle annettavasta sotilasavusta, ehdotukset ovat amerikkalaistutkija Dara Massicotin mukaan painottuneet suhteellisen lyhyen kantaman aseisiin ja taktiikoihin, joiden tarkoituksena olisi sitoa ylivoimaisen hyökkääjän joukot ”uuteen Afganistaniin” tai ”lähes varmaan helvettiin”. Tällä on viitattu esimerkiksi Javelin-panssarintorjunta-aseisiin, Stinger-ilmatorjuntaohjuksiin ja aseistettuihin lennokkeihin sekä sissisodankäynnin metodeihin.

Ehdotetut välineet ja keinot tuottaisivat Massicotin mukaan tappioita Venäjän ja sen liittolaisten maajoukoille, mutta niissä ei ole otettu huomioon sitä ratkaisevaa roolia, joka Venäjän ilma- ja ohjusiskuilla saattaa mahdollisessa hyökkäyksessä olla.

– Jos Kreml käskee laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan, se toteutetaan todennäköisesti yhteisoperaationa, jonka alkuvaiheen ilma- ja ohjusiskut voivat osoittautua ratkaiseviksi ja tuhoisiksi jo kauan ennen kuin lyhyen kantaman puolustusjärjestelmät astuisivat kuvaan, Rand-ajatushautomon tutkijana toimiva Massicot kirjoittaa Defense One -verkkolehdessä.

Yhdysvaltain puolustusministeriön analyytikkona aiemmin työskennellyt Massicot viittaa Venäjän asevoimien doktriiniin, jossa korostetaan lyhyttä ja intensiivistä sodan alkuvaihetta, jonka aikana pyritään vaikuttamaan ratkaisevasti vastustajan joukkoihin ja taistelukykyä ylläpitävään infrastruktuuriin. Tavoitteena on pakottaa vastustaja antautumaan mahdollisimman nopeasti.

Kyse olisi minuuteista

Auttaakseen Ukrainaa selviytymään Venäjän odotettavissa olevista ilma- ja ohjusiskuista läntisten kumppanien tulisi Massicotin mielestä antaa suosituksia Ukrainan ilmapuolustuksen hajauttamisesta tai muiden kriittisten kohteiden suojaamisesta, sillä juuri niihin ensi vaiheen iskut todennäköisimmin kohdistuisivat.

Hän kehottaa länttä jakamaan Ukrainalle myös reaaliaikaista tiedustelutietoa Venäjän lentotoiminnasta ja ohjusten laukaisuista. Tiedot voivat olla hänen mukaansa ukrainalaisjoukoille elintärkeitä. Minuutit ratkaisevat.

Myös lyhyen ja keskipitkän kantaman ilmapuolustusjärjestelmien toimittamista Ukrainalle on Massicotin mukaan syytä kiirehtiä.

– Yhdysvallat on liittolaisineen ja kumppaneineen jo käynnistänyt keskustelut Patriot-järjestelmän ja israelilaisen Iron Domen toimittamisesta. Molemmista olisi merkittävästi suurempaa hyötyä kuin olalta laukaistavista ohjuksista, jotka ovat helposti väistettävissä. Nämä ovat puhtaasti puolustuksellisia ilmapuolustusjärjestelmiä, ja Moskovan olisi vaikea väittää niiden horjuttavan alueen vakautta, Massicot sanoo.

– Venäjän laajamittainen yhteisoperaatio olisi tuhoisa Ukrainan asevoimille ja kansalle, joten Ukrainan on pyrittävä estämään se. On kuitenkin mahdollista myös toteuttaa toimia, jotka vähentäisivät tällaisen operaation alkuvaiheeseen todennäköisesti liittyvien ilma- ja ohjusiskujen vaikutuksia. Kiovan ja sen tukijoiden on ryhdyttävä niihin pikaisesti, hän toteaa.