Ukraina yrittää vastaiskuja, hyökkääjä uhkaa jäädä mottiin Kiovan lähellä

Venäjän joukot yrittävät koukata ukrainalaisten selustaan Itä-Ukrainassa etenemällä pohjoisesta Harkovan suunnalta ja etelästä Mariupolista, kerrotaan Britannian puolustusministeriön tiedustelukatsauksessa.

Sen mukaan hyökkääjä todennäköisesti ryhmittää tällä hetkellä joukkojaan uudelleen Pohjois-Ukrainassa ennen laajamittaisten hyökkäysoperaatioiden jatkamista.

Ukrainan joukot ovat viime päivinä yrittäneet vallata alueita takaisin venäläisiltä, kertoi Yhdysvaltain korkea-arvoinen puolustushallinnon virkailija tiistaina.

CNN:n mukaan nimettömänä esiintynyt virkailija kuvaili ukrainalaisjoukkoja ”kyvykkäiksi ja halukkaiksi” vastahyökkäyksiin.

Ukrainan vastahyökkäys Kiovan pohjois- ja länsipuolella näytti edistyneen, vaarantaen Venäjän yritykset saartaa pääkaupunki ja uhaten Venäjän joukkojen kykyä täydentää kaupungin pohjoispuolella olevia etuyksiköitään.

Ukrainan asevoimat kertoi tiistaina Facebookissa vallanneensa Kiovan länsipuolella sijaitsevan Makarivin kaupungin päiviä kestäneiden taisteluiden jälkeen. CNN ei kuitenkaan pysty vahvistamaan väitettä itsenäisistä lähteistä.

Jos Ukrainan joukot pystyvät pitämään Makarivin, Venäjän joukkojen olisi vaikeampi turvata läntiset etenemisväylänsä Kiovaan ja jatkaa etenemistään etelään.

On myös viitteitä siitä, että venäläiset ovat kärsineet takaiskuja Kiovan pohjoispuolisilla alueilla, joita ne ovat pitäneet hallussaan melkein hyökkäyksen alusta lähtien.

Venäläis- ja tshetsheenijoukot ovat pitäneet hallussaan Borodjankan kaupunkia, joka sijaitsee Makarivin pohjoispuolella noin 20 kilometrin päässä. Jos ukrainalaiset valtaavat Borodjankan, hyökkääjän kärkijoukot voitaisiin eristää.

Tilanne kuitenkin elää taistelukentällä, ja on edelleen mahdollista, että venäläisjoukot pystyvät kääntämään tilanteen edukseen.

Amerikkalaisen puolustusvirkailijan mukaan ukrainalaiset taistelevat Etelä-Ukrainassa vallatakseen takaisin Hersonin kaupungin ja työntävät Venäjän joukkoja kauemmas Mykolajivin kaupungista pakottaen hyökkääjään ryhmittymään uudelleen kaupungin eteläpuolelle.

Virkailijan mukaan hän ei voi kuitenkaan vahvistaa, ovatko ukrainalaisten vastahyökkäykset osa suurempaa operaatiota.

Britannian puolustusministeriön tiedustelukatsauksen mukaan venäläisjoukot pyrkivät edelleen kiertämään Mykolajivin ja yrittävät edetä kohti Odessaa.

