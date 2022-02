Ukraina Venäjän vetäytymisestä: Uskomme, kun näemme

Ukraina suhtautuu varovasti tietoihin Venäjän joukkojen pois vetämisestä. Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleban mukaan faktat merkitsevät enemmän kuin lausunnot.

– Venäjältä tulee koko ajan erilaisia lausuntoja. Meillä on tähän jo sääntö. ”Emme usko, kun kuulemme, vaan uskomme, kun näemme, Kuleba sanoi tiedotustilaisuudessa tiistaina Unianin mukaan.

Venäjän puolustusministeriö on kertonut osan Venäjän läntisen ja eteläisen sotilaspiirin joukoista palaavan kotitukikohtiin ”harjoitusten jälkeen”. Myös Valko-Venäjällä olleita joukkoja on Venäjän mukaan lähetetty paluumatkalle.

Satelliittikuvien ja mediatietojen perusteella laajaa vetäytymistä Ukrainan rajalta ei kuitenkaan ollut vielä tiistaina iltapäivällä havaittavissa.

Venäjän parlamentin alahuone duuma saattaa vaatia tänään Venäjän presidentti Vladimir Putinia tunnustamaan Venäjän miehittämät Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueet itsenäisiksi Ukrainasta.

Dmytro Kuleban mukaan tällainen ratkaisu merkitsisi Ukrainan mielestä Venäjän vetäytymistä Minskin sopimuksista.

