Ukraina vastaa Venäjän Nato-uhkaukseen: Te hyökkäsitte jo

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba vastaa jyrkästi Kremlin varoituksiin Ukrainan mahdollisen Nato-jäsenyyden seurauksista. Hän muistuttaa Venäjän jo hyökänneen Ukrainaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov toteaa sunnuntaina esitetyssä ranskalaisdokumentissa Putin mestaripelaaja, että Venäjä reagoisi voimalla, jos Ukraina liittyisi Natoon.

– Tämä olisi pahin skenaario. Tämä ylittäisi Venäjän kansallisten intressien punaisen viivan. Tässä tilanteessa Venäjän olisi pakko ryhtyä voimakkaisiin toimiin turvallisuutensa takaamiseksi, Peskov kommentoi.

Venäjän mediassa haastattelua siteerattiin myös puhumalla ”aktiivisista toimista”.

Dmytro Kuleba sanoo, että ”pahin on jo tapahtunut”.

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan, maidemme miehitys ja kansalaistemme murhaaminen, ulkoministeri lataa Twitterissä.

Hänen mukaansa Venäjän mielipiteet Nato-jäsenyydestä eivät Ukrainaa kiinnosta.

– Venäjällä ei ole äänioikeutta Ukrainan jäsenyyttä koskevassa keskustelussa, Kuleba jatkaa.

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin saapui tänään vierailulle Ukrainaan.

– Olen täällä vahvistaakseni vankkumattoman tukemme Ukrainan itsemääräämisoikeudelle, alueelliselle koskemattomuudelle ja euroatlanttisille pyrkimyksille sekä ilmaisemassa sitoumuksemme Ukrainan kykyjen vahvistamiselle Venäjän aggressiota vastaan, Austin kommentoi.

LUE MYÖS:

Vladimir Putinin tiedottaja: Ryhdymme voimalla toimiin, jos Ukraina liittyy Natoon

Vladimir Putinin mukaan Naton laajeneminen Ukrainaan on punainen viiva

Wheels down in Kyiv. I'm here to reaffirm our unwavering support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations — and to express our commitment to build Ukraine’s capacity to deter further Russian aggression. pic.twitter.com/IUTnQpumfT

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021