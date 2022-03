Ukraina vastaa propagandaan: Tästä tietää venäläisen valehtelevan

Ukrainan valtion virallisella Twitter-tilillä vastataan Venäjän sotapropagandaan Mariupolissa sijaitsevan äitiys- ja lastensairaalan pommituksesta.

– Mistä tietää, että venäläinen virkamies valehtelee… hänen huulensa liikkuvat, tilillä mukaillaan vanhaa vitsiä.

Teksti on saatteena videolle, jossa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kertoo sairaalan olleen ukrainalaisen Azov-pataljoonan taistelijoiden ja ”muiden radikaalien” hallinnassa. Videolla Lavrov myös sanoo Ukrainan käyttävän siviilejä ihmiskilpinä.

Väitteet kiistävän Ukrainan mukaan Venäjän tekemässä pommi-iskussa kuoli ainakin kolme ihmistä.

how to tell a Russian official is lying… his lips move pic.twitter.com/n3fE09E22z

— Ukraine / Україна (@Ukraine) March 10, 2022