Ukraina varoittaa hyökkäyksestä: Venäjä on lähestulkoon valmis

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tiedusteluarvion mukaan Moskova pyrkii rajoittamaan Yhdysvaltain valmiuksia varmistaa Euroopan turvallisuus.

Ukrainan mukaan Venäjä on ”melkein valmis” joukkojensa kokoamisessa Ukrainan rajojen läheisyydessä. Venäjän pelätään aloittavan hyökkäyksen Ukrainaan minä hetkenä hyvänsä.

CNN sai käsiinsä Ukrainan puolustusministeriön tuoreen tiedusteluarvion. Sen mukaan Venäjä on keskittänyt Ukrainan rajojen läheisyyteen yli 127 000 sotilasta ja paljon kalustoa.

– Venäjän asevoimien Ukrainan suunnalla olevien maajoukkojen täysi vahvuus on yli 106 000 sotilasta. Yhdessä meri- ja ilmakomponentin kanssa henkilöstön kokonaismäärä on yli 127 000 sotilasta, arviossa todetaan.

Tilanteen kerrotaan olevan vaikea. Ukraina uskoo Venäjän yrittävän hajottaa ja heikentää EU:ta ja Natoa.

– Venäjä pyrkii toimillaan myös rajoittamaan Yhdysvaltain valmiuksia varmistaa Euroopan mantereen turvallisuus, arviossa sanotaan.

Lännen ja Venäjän viime viikolla käymät diplomaattiset neuvottelukierrokset eivät saaneet aikaan läpimurtoa. Välit ovat edelleen kireät, ja tilanteen pelätään eskaloituvan Ukrainan tilanteen vuoksi. Venäjä ei ole suostunut lieventämään tilannetta Ukrainan rajalla.

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan Venäjä on siirtänyt joukkoja keskisestä ja itäisestä sotilaspiiristä läntiselle rajalleen.

– Venäjä on siirtänyt joulukuun lopussa ja tammikuussa ammusvarastoja, kenttäsairaaloita ja turvallisuuspalveluita rajalle, mikä vahvistaa valmistautumisen hyökkäysoperaatioihin, arviossa kerrotaan.

Venäjän kerrotaan myös tukevan yli 35 000 kapinallista Itä-Ukrainan sotatoimialueella, jonne se on sijoittanut myös noin 3 000 omaa sotilastaan. Moskova on kiistänyt joukkojensa läsnäolon Itä-Ukrainassa.

Arvion mukaan Venäjä on lisäksi tehostanut tiedustelutoimiaan Ukrainaa vastaan. Ukrainan rajan läheisyyteen on tuotu radio- ja satelliittiliikenteeseen erikoistuneita yksiköitä. Myös tiedustelulentojen määrä on kolminkertaistunut vuoden takaiseen verrattuna.

Ukrainan asevoimien mukaan Venäjä voi käyttää keskimatkan ohjuksia tuhotakseen tärkeitä kohteita. Venäjän kerrotaan myös siirtäneen alueelle lyhyen kantaman Iskander-ohjuksia.

Arvio varoittaa mahdollisesta uudesta etulinjasta Ukrainan ja Valko-Venäjän rajalla. Valko-Venäjä on Venäjän liittolainen.

– Valko-Venäjän aluetta on pidettävä täysimittaisena operaatioalueena, jota Venäjä voi käyttää laajentaakseen aggressiotaan Ukrainaa vastaan.

Yhdysvaltain ulkoministeriön virkailijat korostivat tähän liittyviä huolia tiistaina. Virkailijoiden mukaan Venäjän lisäämien joukkojen läsnäolo Valko-Venäjällä on kasvattanut heidän valmiuksiaan Ukrainan rajalla ja johtanut lisääntyneeseen huoleen hyökkäyksestä.