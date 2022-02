Ukraina väittää Venäjän kärsineen isoja tappioita

Ukrainan varapuolustusministerin Hanna Malyarin mukaan Venäjä on kokenut isoja tappioita toista päivää kestäneen hyökkäyksen aikana.

Malyarin some-päivityksestä kertoo Kyiv Post.

Varapuolustusministeri sanoo, että Venäjä olisi menettänyt 2 800 sotilasta, 516 panssaroitua ajoneuvoa, 80 tankkia, 10 lentokonetta ja seitsemän helikopteria.

Venäjä ei ole toistaiseksi kertonut julkisuudessa tappioista.

— KyivPost (@KyivPost) February 25, 2022