Ukraina väittää Venäjän iskeneen lastentarhaan, kuolleissa ja haavoittuneissa lapsia

Venäjän kranaatinheitinten kerrotaan osuneen siviilikohteisiin Sumyn alueella sijaitsevassa Oh’tyrkassa.

Ukrainan mukaan pommisuoja ja lastentarha vaurioituivat iskuissa. Kolmen lapsen on sanottu kuolleen.

Pelastakaa Lapset -järjestö ilmaisee tiedotteessaan huolen siitä, että sota tulee vaatimaan yhä useamman lapsen hengen, elleivät taistelut lopu välittömästi.

Tykistötuli on vahingoittanut perjantain aikana useita siviilikohteita myös pääkaupunki Kiovan alueilla. Loukkaantuneista ei ole tietoa. Itä-Ukrainassa kaksi opettajaa menehtyi ohjuksen osuttua kouluun Horlivkassa.

Mediatietojen mukaan 17-vuotias poika kuoli hyökkäyksessä Semikhatkyn kylään eteläisen Hersonin alueella. Kaksi muuta lasta kuoli pommituksissa itäisessä Ukrainassa, yksi Tšuhujivissa, Harkovan alueella ja toinen Mariupolissa, Donetskin alueella.

Pelastakaa Lapset pitää todennäköisenä, että lapsiuhreja tulee lisää ja vahingot koulujen ja sairaaloiden kaltaisille tärkeille palveluille tulevat kasvamaan taisteluiden jatkuessa tiheästi asutuilla alueilla.

– Ukrainassa ei ole turvallista paikkaa ja tilanne heikkenee hetki hetkeltä. Kaikki Ukrainan 7,5 miljoonaa lasta ovat vakavassa vaarassa haavoittua, kokea henkistä ahdistusta ja joutua jättämään kotinsa, Pelastakaa Lasten Itä-Euroopan johtaja Irina Saghoyan toteaa.

Ukrainan asevoimien mukaan taisteluissa on kuollut tähän mennessä yli tuhat venäläissotilasta. Yhteenotot ovat jatkuneet kiivaina muun muassa Kiovan pohjoispuolella sijaitsevan Tšernihivin luona, jossa on tuhottu noin 20 venäläistä panssarivaunua.

Lisäksi kymmeniä panssariajoneuvoja tuhoutui joenylityksen yhteydessä. Alueelta on räjäytetty siltoja hyökkäyksen hidastamiseksi.

Tilanteen kerrotaan rauhoittuneen Harkovan kaupungin ympäristössä.

Ilmahälytyssireenit soivat jälleen Kiovassa noin kello kolme iltapäivällä. Eri puolilla kaupunkia on käyty perjantaina taisteluita.

‼️Okhtyrka was shelled by mortar fire which got to the shelter and kindergarten. There are dead and seriously wounded people, including children – Sumy Military Administration

— WithUkraine (@With__Ukraine) February 25, 2022