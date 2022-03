Ukraina väittää hyökkääjän tuhonneen 61 sairaalaa

Ukrainan terveysministeri Viktor Liashkon mukaan Venäjän joukot ovat iskeneet toistuvasti Ukrainan sairaaloihin toista viikkoa kestäneen sodan aikana.

– Hyökkääjämaan terroristit ovat tuhonneet 61 sairaalaamme, mutta eri tahojen aktiivisen työn ansiosta monet näistä sairaaloista ovat jatkaneet toimintaansa, ministeri puhui televisiossa Ukrainska Pravda -lehden mukaan.

Ministerin mukaan Venäjä on rikkonut Geneven sopimusta, joka säätelee sodassa haavoittuneiden, sotavankien ja siviiliväestön kohtelua. Sairaaloiden pommittaminen on hänen mukaansa vaikeuttanut myös läähehuoltoa.

– Meillä on vaikeuksia toimittaa lääkkeitä miehitetyille alueille. Hyökkääjä ei salli meitä.

The reception department of the Central City Hospital in Izyum (Kharkiv Oblast) was destroyed in a Russian strike. pic.twitter.com/UNWmccmxOR

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 8, 2022