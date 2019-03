Ukraina torjuu feikkiuutisia: Krimiä ei vaihdeta Nato-jäsenyyteen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lähestyvät presidentinvaalit ovat vauhdittaneet valeuutisten levittämistä Ukrainassa.

Ukrainan kriisiä ympäröivä informaatiovaikuttaminen on saanut uutta vauhtia sunnuntaina pidettävien presidentinvaalien alla.

Muun muassa Venäjän televisiossa on väitetty, ettei ”Venäjä-mieliseksi epäillyille” saksalaisille vaalitarkkailijoille olisi myönnetty akkreditointia tehtävää varten.

Valeuutisia vastaan kamppaileva StopFake-järjestö huomauttaa, että Ukrainan keskusvaalilautakunnalle on tähän mennessä ilmoittautunut yli 1100 kansainvälistä vaalitarkkailijaa. Suoraan ilmoittautuneiden 13 saksalaisen lisäksi moni on rekisteröitynyt Etyjin tai muiden kansainvälisten järjestöjen kautta.

Aihetta koskevat uutiset perustuvat saksalaisen paikallispoliitikon, Die Linke -vasemmistopuolueen Andreas Maurerin väitteisiin. Maurer on aiemmin vieraillut Venäjän valtaamalla Krimin niemimaalla ja ilmoittanut vastustavansa maata vastaan asetettuja talouspakotteita. Hän myös tukee Krimin liittämistä Venäjään.

Maurer tuomittiin viime vuonna useiden vasemmistopoliitikkojen ohella seitsemän kuukauden ehdonalaiseen vaalilain rikkomisesta.

Georgian ex-presidentin raju väite

Venäjä-mielisessä mediassa on myös kohistu Georgian entisen presidentin Mikheil Saakašvilin väitteistä, joiden mukaan Ukrainan presidentti Petro Poroshenko olisi harkinnut vuonna 2014 ”Krimin niemimaan vaihtamista EU- ja Nato-jäsenyyksiin”.

Saakašvili toimi vuosina 2015–2016 Ukrainan Odessan kuvernöörinä, mutta riitautui myöhemmin presidentti Poroshenkon kanssa. Hän menetti lopulta sekä Georgian että Ukrainan kansalaisuutensa.

Erikoinen vaihtokauppaväite on ristiriidassa Petro Poroshenkon ja länsimaiden aiheesta antamien lausuntojen kanssa, eikä sen tueksi ole esitetty todisteita.

– Venäjän kannalta suurin kauhukuva on, että he joutuvat vaalien jälkeen kohtaamaan oikeutetut vaatimuksemme. Venäjän on lopetettava ukrainalaisten tappaminen, vedettävä asevoimansa Donbasin alueelta ja palautettava Ukrainalle raja-alueemme hallinta, Poroshenko sanoi aiemmin keväällä.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk vakuutti Ukrainan parlamentille helmikuun 19. päivänä pitämässään puheenvuorossa, ettei EU tule koskaan tunnustamaan Krimin kuulumista Venäjään.