Ukraina sanoo yli 14000 venäläisen sotilaan kuolleen

Ukrainan puolustusministeriö sanoo päivittäisessä Facebook-päivityksessään, että sodan alkamisen jälkeen Venäjän menetykset ovat arviolta 14 200 venäläissotilasta.

Uhrien tarkan määrän selvittäminen kummallakin puolella on vaikeaa, sillä sekä Venäjä että Ukraina kertovat hyvin erilaisia lukuja.

Päivityksessä 3. maaliskuuta Venäjä väitti, että 498 sen sotilasta oli kuollut taisteluissa, mutta ei ole sen jälkeen julkistanut uusia lukuja.

Yhdysvaltain viranomaiset sanoivat torstaina, että venäläisten uhrien määrä voi olla yli 7 000 ja jopa 14 000 haavoittunutta.

Ukraina sanoo myös tuhonneensa 450 venäläistä panssarivaunua, 93 lentokonetta, 112 helikopteria ja 43 ilmatorjuntajärjestelmää.

These are the indicative estimates of Russia’s losses as of March 18, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/aZ4LjspMjQ

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 18, 2022