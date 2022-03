Ukraina sanoo työntäneensä venäläisjoukot kauemmas Kiovasta

Ukrainan asevoimat ilmoittaa tehneensä useita onnistuneita vastahyökkäyksiä Kiovan lähialueella ja maan eteläosissa.

Pääkaupungin luoteispuolella aiemmin väitettyä saarrostusta ei ole todennäköisesti saatu vielä aikaan, mutta venäläisjoukkojen huoltoyhteyksiä on häiritty useilla iskuilla. Venäjän itäisen sotilaspiirin komentaja lensi torstaina alueelle helikopterilla kannustaakseen sotilaita. Maan puolustusministeriön julkaisemalla videolla joukoille jaettiin mitaleja.

Ukrainan kerrotaan edenneen myös Kiovan itäpuolella, mikä voi helpottaa pohjoisen Tšernihivin kaupungin puolustajien huoltoa. Hyökkääjien kerrotaan menettäneen ainakin kahdeksan D-30-haupitsia eräälle peltoaukealle tehdyssä vastaiskussa.

Ukrainan asevoimien mukaan on olemassa edelleen korkea riski siitä, että Valko-Venäjä lähettää omia joukkojaan Venäjän tueksi. Raskaita tappioita on pyritty korvaamaan lähettämällä alueelle uusia yksiköitä Siperiasta asti. Niiden arvioidaan etenevän myöhemmin Valko-Venäjän alueelta etelään.

Hyökkääjä ei ole toistaiseksi saavuttanut päätavoitteitaan Kiovan saartamiseksi tai Itä-Ukrainan separatistien itselleen vaatimien alueiden valtaamiseksi. Etelä-Ukrainan Herson on ainoa suurempi kaupunki, jonka hyökkääjät ovat onnistuneet saamaan haltuunsa.

Ukrainan mukaan venäläisjoukot ovat jatkaneet kaupunkialueiden raskasta tykistöpommitusta ja yrittäneet käyttää lennokkeja tiedusteluun. Siviileille on jaettu lentolehtisiä vastarinnan vähentämiseksi.

Sotilasasiantuntijat ovat varoittaneet Venäjän yrittävän mahdollisesti saartaa Ukrainan eliittiyksiköitä Donbassin alueella. Operaatio ei ole toistaiseksi onnistunut, sillä hyökkääjät on pysäytetty Izjumin luona kovin tappioin. Ukraina kertoo tehneensä vastaiskuja Venäjän kärkiyksiköitä vastaan.

Asiantuntijoiden mukaan Venäjän sotateollisuudella on jo vaikeuksia korvata sodasta aiheutuneita kalustotappioita ja tuottaa riittävästi uusia täsmäaseita. Maan asevoimat ei ole myöskään onnistunut houkuttelemaan riittävästi sopimussotilaita, joita voitaisiin lähettää hyökkäyksen tueksi. Reserviläisten koulutustaso on arvioitu heikoksi.

Kiovan itäpuolella Ukraina on myös saanut menestystä aikaan. Kokonaistilanne ja yhteys Chernihivin alueelle on kartalla vielä suuntaa-antava ja tarkentuu saatavien tietojen myötä. Venäjää on joka tapauksessa työnnetty pois Kiovan alueelta. 5/ pic.twitter.com/0r3MdRvzI7

#Ukraine: A Russian artillery position composed of ~8x D-30 howitzers was hit by Ukrainian fire and abandoned, with multiple D-30 damaged. pic.twitter.com/9RNLF8tCTF

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 24, 2022