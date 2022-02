Ukraina sanoo torjuneensa Venäjän joukot Harkovassa

Ukrainan viranomaisten mukaan maa on saanut haltuunsa Harkovan kaupungin.

Harkovan alueen kuvernöörin mukaan kaupunkia puhdistetaan vihollisten joukoista.

Aiemmin tänään kerrottiin Venäjän joukkojen hyökkäyksestä Harkovaan, joka on Ukrainan toiseksi suurin kaupunki.

Harkova sijaitsee Ukrainan koillisosassa lähellä Venäjän tukemien separatistien hallussa olevia Luhanskin ja Donetskin alueita.

Kaupunki on yksi Ukrainan tärkeimmistä rautatie- ja tieliikennekeskuksista.

Video from Kharkiv possibly showing that same abandoned Tigr-M vehicle. https://t.co/vaxoEvjWDr pic.twitter.com/GlXN0dIC5q

⚡️Ukraine has full control over Kharkiv, Governor of Kharkiv Oblast Oleh Synegubov says.

After heavy fighting overnight, Ukraine has regained control over Kharkiv, a regional capital in eastern Ukraine. “The city is being completely cleansed of the enemy,” the official wrote.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022