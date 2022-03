Ukraina sanoo lähes 15000 venäläisen sotilaan kaatuneen

Ukrainan pääesikunnan mukaan 25 päivän taisteluissa on kuollut 14 700 venäläissotilasta, kertoo BBC.

Facebook-päivityksessä sanottiin myös, että valtava määrä venäläistä sotilaskalustoa on tuhoutunut taisteluissa, mukaan lukien noin 476 panssarivaunua, yli 200 hävittäjälentokonetta, helikopteria ja dronea sekä noin 1 487 panssaroitua miehistönkuljetusajoneuvoa.

Monet länsimaiset lähteet uskovat, että Venäjä on kärsinyt merkittävistä tappioista. Yhdysvaltain puolustusviranomaiset ovat arvioineet, että ainakin 7 000 venäläissotilasta on kuollut ja jopa 21 000 haavoittunut.

Estimated losses of the Russian military as of March 20 according to the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. The personnel death toll is steadily rising towards 15 thousand. #StopRussia pic.twitter.com/ELQM4WHsru

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 20, 2022