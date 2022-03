Ukraina sanoo joukkojen siirtäneen yli 2000 lasta Venäjälle – ”kidnappausta”

Ukrainan ulkoministeriön ja valtakunnansyyttäjän mukaan venäläiset sotilaat ovat siirtäneet 2 389 lasta Donetskin ja Luhanskin alueilta Venäjän puolelle.

Ukrainan valtakunnansyyttäjä Iryna Venediktova kertoo Twitterissä, että hyökkääjän toimista on aloitettu tutkinta. Lasten pakkosiirrot rikkovat Ukrainan mukaan räikeästi kansainvälistä oikeutta.

– Miehittäjät eivät ainoastaan tapa lapsiamme, he itse asiassa sieppaavat heidät ja siirtävät väkisin Venäjälle, hän sanoo.

Yhdysvaltain Kiovan-suurlähetystö tuomitsee Venäjän väitetyt toimet.

– Tämä ei ole apua. Se on kidnappausta, lähetystö twiittaa.

According to the Ukrainian Foreign Ministry, Russian forces have illegally removed 2,389 Ukrainian children from Donetsk and Luhanks oblasts to Russia. This is not assistance. It is kidnapping.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 22, 2022