Ukraina sanoo hyökkääjän menettäneen lähes 300 tykistöjärjestelmää

Ukrainan asevoimien julkaisemien tuoreiden lukujen mukaan Venäjä on menettänyt aloittamassaan laajamittaisessa sodassa torstaihin mennessä noin 15 800 sotilasta, 530 panssarivaunua, 1597 panssariajoneuvoa, 280 tykkiä ja 82 raketinheitintä.

Hyökkääjän kerrotaan menettäneen muita ajoneuvoja 1 033 kappaletta.

Ukrainan mukaan venäläisiä lentokoneita on tuhoutunut 108, helikoptereita 124 ja sotilaslennokkeja 50.

Kyseessä ovat ukrainalaisten omat arviot, joita ei ole varmistettu muista lähteistä.

Länsimaisten viranomaisten ja asiantuntijoiden mukaan Venäjä on kuitenkin kärsinyt kovia tappioita.

Estimated losses of the Russian military as of March 23 according to the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. #StopRussia pic.twitter.com/ymUc62Daff

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 24, 2022