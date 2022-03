Ukraina sai lisää lennokkeja, osallistuvat jo taisteluun

Ukraina kertoo saaneensa maahan uusia turkkilaisvalmisteisia Bayraktar TB2 -sotilaslennokkeja.

Maan puolustusministeriön mukaan kyseiset lennokit olisivat jo osallistuneet taisteluun Venäjän joukkoja vastaan.

Konfliktia tarkkailevat asiantuntijat ovat nostaneet esille julkisia lentotietoja, joiden perusteella Turkin ilmavoimat olisi tehnyt useita rahtilentoja viime torstaina alkaneen hyökkäyksen jälkeen.

Turkkilaisen Airbus A400M -kuljetuskoneen havaittiin lentäneen Ankarasta Puolan itärajalle viime perjantaina. Toinen kone laskeutui Rzeszowin kaupunkiin lauantaina. Lentoja on jatkettu ilmeisesti päivittäin. Syyksi on epäilty Turkin kansalaisten evakuointia tai sotilasavun toimittamista.

Bayraktar-lennokeilla on toteutettu Ukrainan asevoimien mukaan useita onnistuneita iskuja Venäjän ajoneuvosaattueita ja esimerkiksi ilmatorjuntaohjuksia vastaan. Sumyn alueen sotilasjohtaja väitti maanantaina, että yksi lennokki olisi tuhonnut viime päivinä noin sata hyökkääjän panssariajoneuvoa. Lukujen totuudenmukaisuutta on mahdotonta vahvistaa konfliktitilanteessa.

Iskut ovat asiantuntijoiden mukaan osoittaneet, ettei Venäjä ole saavuttanut täyttä ilmaherruutta Ukrainan yllä.

#Turkey / #Ukraine:

Ukrainian Minister of Defense reports that „new“ Bayraktar TB2 UCAVs having arrived in the country and already doing strike operations against the Russian Occupation Forces.

It seems the TuAF flights to Poland had a purpose. https://t.co/S0wszA62w4 pic.twitter.com/eCjLddABBV

— AceJace™ 🇺🇦 (@AceJaceu) March 2, 2022