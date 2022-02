Ukraina pyytää Turkkia sulkemaan Bosporinsalmen

Ukrainan Turkin-suurlähettiläs Vasyl Bodnar on pyytänyt Turkin hallitusta vastaamaan Venäjän suurhyökkäykseen talouspakotteilla ja muilla toimilla.

Turkkia pyydetään sulkemaan Bosporinsalmi venäläisiltä laivoilta ja maan ilmatila Venäjän lentokoneilta, kertoo Middle East Eye -sivusto.

Ukraina ja Turkki ovat tiivistäneet viime vuosina yhteistyötä muun muassa sotilashankinnoissa. Ukrainaan on toimitettu kymmeniä turkkilaisia Bayraktar-lennokkeja, jotka osoittautuivat tehokkaaksi Armenian ja Azerbaidzanin välisessä konfliktissa.

Venäjän tukemat separatistitaistelijat väittivät torstaiaamuna ampuneensa alas kaksi Bayraktar-lennokkia Luhanskin alueella.

Venäjän panssarivaunujen katoille asennettujen rakenteiden on arvioitu olevan vastatoimi lennokkien muodostamalle uhalle.

NEW: Ukraine asks Turkey to close Bosporus and Dardanelles to Russian ships as well as its air space to Russian planes @VasylBodnar also asks Turkey to sanction Russian businesseshttps://t.co/pFlml0VahG

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 24, 2022