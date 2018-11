Ukraina päättää poikkeustilasta, YK:n turvaneuvosto koolle

Ukrainan parlamentti kokoontuu maanantaina harkitsemaan poikkeustilan julistamista Asovanmeren Kertšinsalmen aggressioiden jälkeen.

Venäläisjoukkojen kerrotaan vallanneen kaksi ukrainalaista tykkivenettä ja yhden hinaajan. Venäjä myös tulitti kohti Ukrainan sotalaivoja.

Venäjä sulki Mustanmeren ja Asovanmeren välisen meriyhteyden siirtämällä suuren tankkerin Kertšinsalmen ylittävän sillan alle. Maanantaiaamuna yhteys avattiin.

Ukrainan presidentti Petro Poroshenko kokousti maan sotilasjohdon kanssa sunnuntaina ja painotti, ettei poikkeustilan julistaminen välttämättä tarkoita sotatoimien aloittamista. Poroshenkon mukaan 23 miehistön jäsentä on otettu kiinni ukrainalaisaluksilta tulitaistelun jälkeen.

Kremlin tiedottaja Maria Zakharova on syyttänyt Ukrainan poliittista johtoa ”gangsterimaisesta toiminnasta” Asovanmerellä. Ukrainan ulkoministeriön mukaan Venäjä on puolestaan syyllistynyt kansainvälisen oikeuden rikkomuksiin aggressiivisilla toimillaan.

Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley vahvistaa YK:n turvallisuusneuvoston kokoontuvan maanantaina kärjistyneen tilanteen johdosta.

An emergency Security Council meeting has been called for tomorrow at 11:00am https://t.co/FpCAD2rGPn

— Nikki Haley (@nikkihaley) November 26, 2018