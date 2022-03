Ukraina lupaa miljoona dollaria loikkaavalle venäläiselle lentäjälle

Ukraina houkuttelee tuntuvilla rahapalkkioilla venäläisiä lentäjiä loikkaamaan, kertoo tutkimus- ja analyysiyksikkö Visegrád 24 Twitterissä.

Jutun alta löytyvällä videolla venäläisille sotilaslentokoneen lentäjille luvataan miljoona Yhdysvaltain dollaria, jos he siirtyvät koneidensa kera Ukrainan riveihin.

Helikopterin lentäjälle maksetaan videon mukaan puoli miljoonaa dollaria.

Videon kerrotaan olevan Ukrainan puolustusministeriön julkaisema.

The Ukrainian Ministry of Defense just published a promotional video offering each Russian pilot a reward if they defect to #Ukraine with their aircraft.

USD 1 million per aircraft and USD 500,000 per helicopter. pic.twitter.com/a0oCin9MfR

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 10, 2022